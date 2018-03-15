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В Москве 12 трамвайных маршрутов станут бестурникетными

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
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В Москве 12 трамвайных маршрутов станут бестурникетными. Оплачивать проезд пассажиры будут с помощью валидаторов, расположенных в салоне.

Изменения вводятся с 17 марта в Центральном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах столицы.

«Таким образом, без турникетов будут работать уже 27 из 47 московских трамвайных маршрутов», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Благодаря тактовому расписанию транспорт будет следовать с равными временными интервалами, что позволит пассажирам сэкономить в пути от 5 до 15 минут.

Ежедневно более 800 тысяч горожан выбирают трамваи для передвижения по Москве.

Полный список направлений, где можно входить во все двери данного вида транспорта, размещен на сайте Мосгортранса.

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