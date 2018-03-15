Синоптики рассказали о погоде 15 марта

Облачная погода, мокрый снег и метель ожидаются днем в Москве в четверг, 15 марта, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице составит от -2 до 0 градусов, местами возможно образование гололедицы. Вечером температура воздуха опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометра опустятся до -4 до 1 градуса тепла. Вечером температура воздуха составит до 10 градусов мороза.

Накануне в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень опасности. Помимо прочего на этой неделе ожидаются сразу три магнитных бури.