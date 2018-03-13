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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности на 14 марта

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Гидрометцентр ввел в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности на 14 марта.

В этот день в столице прогнозируются шквалистый ветер и снегопады. Отдельные порывы ветра могут достигать 15 м/с.

На дорогах возможна гололедица, уточняет РЕН ТВ.

В принятой шкале погодной опасности четыре уровня: обычная погода соответствует «зеленому», а по мере возрастания опасности применяются другие цвета красного спектра — «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни.

«Желтый» уровень описывает «потенциально опасные» погодные явления.

Как писал iz.ru в Москве 14 и 15 марта ожидается очередной снегопад — на город выпадет до 10 см снега. 

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