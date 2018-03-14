Прямой эфир
Сюжет:

Лед на водоемах Москвы начнет таять в конце марта

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледяной покров на водоемах Москвы вскроется в конце марта — начале апреля. Об этом сообщил руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

По его словам, вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах столицы ожидается в последней декаде марта — начале апреля и продолжится в течение 10 дней. Согласно долгосрочному прогнозу погоды Гидрометцентра России, температурный режим в столичном регионе будет приближенным к средним многолетним значениям. В конце марта ожидается переход дневной температуры воздуха через отметку в 0 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Марьян напомнил, что в прошлом году паводок начался на 10 дней раньше обычных сроков, а внутренние водоемы вскрылись в первой половине апреля. При половодье этой весной значительных разливов рек не прогнозируется, пишет сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦОДД напомнил водителям об осторожности из-за ветра и гололеда, которые ожидаются в столичном регионе 14 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве пройдет ледяной дождь
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности на 14 марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017