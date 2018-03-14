Лед на водоемах Москвы начнет таять в конце марта

Ледяной покров на водоемах Москвы вскроется в конце марта — начале апреля. Об этом сообщил руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

По его словам, вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах столицы ожидается в последней декаде марта — начале апреля и продолжится в течение 10 дней. Согласно долгосрочному прогнозу погоды Гидрометцентра России, температурный режим в столичном регионе будет приближенным к средним многолетним значениям. В конце марта ожидается переход дневной температуры воздуха через отметку в 0 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Марьян напомнил, что в прошлом году паводок начался на 10 дней раньше обычных сроков, а внутренние водоемы вскрылись в первой половине апреля. При половодье этой весной значительных разливов рек не прогнозируется, пишет сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦОДД напомнил водителям об осторожности из-за ветра и гололеда, которые ожидаются в столичном регионе 14 марта.