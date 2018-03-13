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Первая плюсовая температура за весну зафиксирована в Москве

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Температура в Москве во вторник впервые с начала марта поднялась выше нулевой отметки. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«По данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха в Москве по состоянию на 11:20 прогрелась до плюс 0,8 градусов», — цитирует агентство городских новостей «Москва» синоптика.

Среднесуточной нормой для середины марта считается температура около 2,5 градусов мороза. Температурный рекорд тепла для 13 марта зафиксирован в 2002 году — плюс 11,5 градусов.

Отметим, самая теплая погода в текущем году была зафиксирована 4 января — 4,1 градуса тепла.

Синоптики обещают небольшие оттепели в столице днем в среду и в четверг. А с пятницы вернутся морозы, которые более характерные для конца января. В ночные часы температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

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