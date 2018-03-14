Создатель интернета выступил против Google и Facebook

Один из создателей интернета Тим Бернерс-Ли высказался против монополизации Сети крупными компаниями, такими как Facebook и Google. Об этом он рассказал в открытом письме, которое опубликовано в The Guardian.

Сейчас ученый занимается разработкой и внедрением стандартов для интернета.

По его словам, он в ужасе от современной Всемирной паутины. Бернерс-Ли заявил, что внутри корпораций Facebook и Google принимаются решения, в результате которых пользователи видят не то, что соответствует их желаниям, а в основном то, что необходимо компаниям. В итоге, по мнению специалиста, в Сети исчезает всяческая конкуренция, которая является двигателем развития и прогресса.

Бернерс-Ли также указал, что обе корпорации приобретают грамотных стартаперов и нанимают на работу лучших специалистов. В этой связи следующие два десятка лет будут намного менее инновационными, чем предыдущие, сообщает телеканал «360».

На этой неделе Всемирной паутине исполнилось 29 лет.