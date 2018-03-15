Вкладчиков запомнят навеки

В России появится единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн — его в следующем году создадут Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к АСВ и ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Пока в мире нет аналогов создаваемому реестру депозитов. Его внедрение поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии. По словам экспертов, нововведение повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

При открытии депозита информацию об этом кредитная организация будет записывать в блок реестра, который будет храниться на сервере ЦБ, рассказал источник, близкий к Банку России. В каждом блоке будет храниться информация о названии банка, персональные данные вкладчика и сумма депозита. При пополнении или закрытии вкладов изменения будут записываться в новый блок реестра.

Данные из блокчейн-реестра нельзя изменить или удалить, поэтому вся информация о вкладчиках будет надежно защищена, отметил источник, близкий к АСВ. Таким образом, использование технологии блокчейн поможет избежать ситуаций, когда при отзыве лицензии банки «теряют» базы данных вкладчиков, которые из-за этого не могут получить страхового возмещения, полагающегося им по закону.

Источник, близкий к ЦБ, отметил, что пока неясно, будет ли использована сторонняя технология на основе блокчейн или создана собственная.

В ЦБ и АСВ на запросы «Известий» не ответили.

В мире нет аналогов создаваемому реестру вкладчиков, отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Справка «Известий» Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз данных. В ее основе — постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Данные из блокчейна нельзя удалить, все записи автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении. Соответственно данные в реестре будут максимально защищены от подделок, их невозможно будет удалить, и при «потере базы данных вкладчиков» ЦБ сможет проверить информацию о них в реестре депозитов. Скрытая часть

Первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников ранее рассказывал «Известиям», что «сотрудники ЦБ и АСВ не раз сталкивались с ситуацией, когда за три дня банк-«мертвец» успевал уничтожить базы данных или вывезти их за пределы кредитной организации». Например, в банке «Холдинг-Кредит», который лишился лицензии в 2013 году, сервер якобы разбили переносившие его таджики-рабочие — на самом деле он был вывезен накануне отзыва лицензии, а временной администрации подкинули муляж. Поиски оригинального сервера заняли десять месяцев. В Международном промышленном банке экс-сенатора Сергея Пугачева сотрудники по указанию руководства занимались уничтожением баз данных каждые три месяца, приводил еще один пример Валерий Мирошников.

— Система страхования банковских вкладов сыграла очень важную роль. Введение реестра станет следующим шагом для обеспечения стабильности на рынке вкладов, так как эта мера не позволит недобросовестным банкирам уничтожать данные о клиентах, — отметил управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов.

Применение технологии блокчейн позволит ЦБ получать не только общую информацию об объемах вкладов в банках, но и четко отслеживать в режиме реального времени данные о каждом открытом или закрытом депозите, отметил член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Никита Куликов. Система распределенного реестра позволит Банку России структурировать данные о депозитах физлиц, например отслеживать изменения спроса на типы вкладов, добавил президент банка «Воронеж» Олег Кисляк.

Сама по себе технология блокчейн отвечает за наличие записей в реестре, а насколько они верные и безошибочные — это уже вопрос к операторам, то есть банкам, которые и будут вносить информацию, отметил Никита Куликов. К тому же по-прежнему останется нерешенной проблема «забалансовых вкладчиков», которая связана с тем, что информация о людях, доверивших банкам деньги, просто не вносилась в отчетность, добавил он.

Создание Банком России и АСВ единого реестра будет способствовать развитию рынка вкладов в России. Клиенты станут охотнее открывать депозиты: зная, что их данные будут дополнительно защищены, они с большей уверенностью смогут рассчитывать на страховое возмещение в случае банкротства банка. По данным ЦБ, объем рынка вкладов за прошлый год вырос на 7,4% и достиг 26 трлн рублей к 1 января 2018 года.