Томские ученые обнаружили новый вид рыбы фугу

Ученые Биологического института ТГУ совместно с японскими коллегами из Национального музея природы и науки в Токио открыли новый вид рыбы из семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu, известного также как рыба фугу.

Появившаяся в результате миграции в ихтиофауне Сахалина субтропическая полосатая собака-рыба получила название расписная, или узорчатая рыба — Takifugu Favipterus. Ранее ни одного свидетельства присутствия данного вида в акватории острова не было. Об этом информирует Сибирское агентство новостей.

По мнению специалистов, изменения в сахалинской ихтиофауне и связанные с этим открытия могут быть последствием климатических особенностей, которые вызывают «перезагрузку» видового состава в поверхностных водах в летний период.

Ранее международная группа ученых обнаружила в малоизученном районе Антарктиды многочисленную колонию пингвинов Адели. На ограниченной площади расположилось около 1,5 млн особей. Биологи обнаружили эту местность при отслеживании путей миграции пингвинов по материку. Популяция расположилась на островах Дейнджер.