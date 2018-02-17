Прямой эфир

Физики впервые получили новую форму света

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские физики из Массачусетского технологического института путем эксперимента впервые смогли получить фотонные тримеры. Об этом сообщает научное издание Science Daily.

В ходе эксперимента специалисты заставили фотоны взаимодействовать между собой, пропустив лазерный луч сквозь плотное облако ультрахолодных атомов рубидия. Соединив фотоны в пары и триплеты, ученые замедлили их движение в 100 раз. В свободном состоянии их скорость составляет 300 тыс. км/с.

Проведя исследование, физикам удалось открыть новую форму света иного вида свечения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые разработали детектор для одиночных фотонов, способный регистрировать до четырех фотонов одновременно. Ученые полагают, что в дальнейшем при более интенсивном облучении разработка может использоваться для систем квантового шифрования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американские физики близки к созданию искусственного аналога мозга
Физики придумали, как сделать светодиоды комфортными для глаз
Ученые МФТИ совместно с Федеральной политехнической школой в Лозанне смогли приблизить спектр их излучения к естественному

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017