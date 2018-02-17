Физики впервые получили новую форму света

Американские физики из Массачусетского технологического института путем эксперимента впервые смогли получить фотонные тримеры. Об этом сообщает научное издание Science Daily.

В ходе эксперимента специалисты заставили фотоны взаимодействовать между собой, пропустив лазерный луч сквозь плотное облако ультрахолодных атомов рубидия. Соединив фотоны в пары и триплеты, ученые замедлили их движение в 100 раз. В свободном состоянии их скорость составляет 300 тыс. км/с.

Проведя исследование, физикам удалось открыть новую форму света иного вида свечения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американские ученые разработали детектор для одиночных фотонов, способный регистрировать до четырех фотонов одновременно. Ученые полагают, что в дальнейшем при более интенсивном облучении разработка может использоваться для систем квантового шифрования.