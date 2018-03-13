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В Москве продлили работу катков в 19 парках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Катки в 19 парках департамента культуры Москвы продолжат свою работу. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Предполагалось, что ледовый сезон во всех парках столицы будет закрыт 11 марта. Однако благодаря морозной погоде власти Москвы приняли решение продлить работу катков минимум на неделю.

Покататься на коньках можно в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха. Каток в Бабушкинском парке будет открыт до 18 марта. В последний день работы посетить его бесплатно смогут все желающие. До 18 марта действует также каток с естественным льдом в парке «Красная Пресня». Катки в «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово будут работать до тех пор, пока позволяют погодные условия.

Как сообщал портал iz.ru, за зимний сезон катки в Москве посетили более 2 млн человек, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году.

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