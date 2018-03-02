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Акция «Ночь на катке» пройдет в 16 столичных парках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ежегодную акцию «Ночь на катке» в марте проведут 16 московских парков. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Акция приурочена к закрытию ледового сезона. Бесплатно покататься на катках гости парков смогут с 18:00 среды, 7 марта, до 01:00 четверга, 8 марта. Весело провести время можно будет в парках Горького, «Сокольники», «Фили», Измайловском, «Северное Тушино» и других.

Несмотря на бесплатный вход на каток, дополнительные услуги, как, например, прокат коньков и защитной экипировки, необходимо будет оплатить по тарифам парка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, целью акции «Ночь на катке» является популяризация активного досуга и отдыха в парках. В 2018 году мероприятие посвящено российским олимпийцам, которые соревновались на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

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