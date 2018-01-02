Зимние веранды кафе могут появиться в парках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных парках и на площадях в рамках эксперимента в следующем году могут открыться зимние веранды кафе и ресторанов.

«Давайте попробуем в виде эксперимента — зима есть зима, это уборочная техника, другая климатическая история, как это будет выглядеть», — приводит слова Собянина агенство городских новостей «Москва».

Ранее Собянин сообщил, что около 2,5 млн человек встречали Новый год, участвуя в различных акциях на улицах столицы в праздничную ночь.