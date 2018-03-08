Катки в Москве посетили более 2 млн человек

В зимние месяцы столичные катки посетили более 2 млн человек. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«За этот зимний сезон у нас катки посетили уже более 2 млн человек. Это на 200 тыс. больше, чем в прошлом году», - цитирует Кибовского РИАМО.

Он также отметил, что сезон катков еще находится в самом разгаре, а значит в ближайшее время стоит ожидать увеличения этой цифры. По словам Кибовского, «с каждым годом растет любовь наших горожан к конькам». Это стало популярным увлечением среди людей всех возрастов, «катаются от мала до велика, от самых маленьких до прадедушек этих самых маленьких».

Так, в период с 23 ноября по 7 марта каток в парке Горького посетили почти 800 тыс. человек, рассказала руководитель парка Марина Люльчук.

Сезон катков открылся в Москве 1 ноября. Самой большой площадкой в столице и в мире был признан каток на ВДНХ. Также было залито более 1,2 тыс. катков с естественным ледовым покрытием.