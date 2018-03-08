В столице продано 150 тыс. подарочных коробок конфет «Москва»

В столице подвели итоги продаж конфет «Москва». К 8 марта было продано 150 тыс. подарочных коробок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

К #8марта подвели первые итоги продаж фирменных конфет "Москва". Москвичи и туристы купили 150 тысяч подарочных коробок. pic.twitter.com/O6pDnJskt2 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 марта 2018 г.

Шоколадная конфета «Москва» имеет начинку из суфле и мягкой карамели, каждая обернута в индивидуальную красную упаковку с золотистой надписью. Обертка конфет и рецептура были выбраны по итогам голосования, в котором приняли участие более 160 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».