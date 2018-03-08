Британский дизайнер создала торт-копию Ким Кардашьян

Британский дизайнер Дебби Уингем создала торт — полноразмерную копию американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

На создание очередного кулинарного шедевра у кутюрье ушло 85 коробок рисовых хлопьев, около 30 тыс. маршмэллоу, 15 кг мастики и 6 кг шоколада. Скульптура также украшена бриллиантовыми украшениями стоимостью £1,2 млн ($1,6 млн).

Как отметила Дебби Уингем, она не стала использовать традиционную начинку для торта, чтобы ее не обвиняли в намерении разрезать Ким Кардашьян. Сама она предпочитает назвать свою работу не тортом, а произведением искусства.

Изготовление полноразмерной скульптуры знаменитости заняло у британского дизайнера 10 дней. Для создания лица американской звезды она пользовалась технологиями 3D-печати.

Ранее портал iz.ru писал, что Дебби Уингем изготовила в Дубае торт в виде невесты. Его стоимость оценивается в $1 млн.