Торт в виде невесты за $1 млн испекли в Дубае

Торт в виде невесты стоимостью в $1 млн приготовили в Дубае. Об этом сообщает Reuters.

Автором кулинарного шедевра выступила дизайнер Дэбби Уингхэм из Великобритании. По ее словам, на оформление торта потребовалось 2 тыс. кремовых цветов и порядка 1 тыс. съедобных жемчужин. Платье и хиджаб изготовлены из крема, а сама невеста — из мастики. Сам торт разместили в свадебном салоне.

Как отмечает телеканал «360», на безымянном пальце невесты надето обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Стоимость такого необычного свадебного торта оценивается в $1 млн.