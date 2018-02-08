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Торт в виде невесты за $1 млн испекли в Дубае

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Фото: IZ.RU
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Торт в виде невесты стоимостью в $1 млн приготовили в Дубае. Об этом сообщает Reuters.

Автором кулинарного шедевра выступила дизайнер Дэбби Уингхэм из Великобритании. По ее словам, на оформление торта потребовалось 2 тыс. кремовых цветов и порядка 1 тыс. съедобных жемчужин. Платье и хиджаб изготовлены из крема, а сама невеста — из мастики. Сам торт разместили в свадебном салоне.

Как отмечает телеканал «360», на безымянном пальце невесты надето обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Стоимость такого необычного свадебного торта оценивается в $1 млн.

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