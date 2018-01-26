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Трампу предложили золотой унитаз вместо полотна Ван Гога

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Фото: Global Look Press/Christina Horsten/dpa
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Музей Гуггенхайма предложил президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании Трамп арт-объект в виде золотого унитаза вместо картины Ван Гога, которую они просили одолжить. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, чета Трампов попросила у музея картину «Пейзаж со снегом», созданную Ван Гогом в 1888 году. На полотне изображен мужчина в черной шляпе, который гуляет по долине Арля со своей собакой. Президент и его супруга хотели одолжить ее, чтобы украсить свою личную резиденцию в Белом доме.

Сообщается, что предложенный президентской чете золотой унитаз является интерактивным объектом современного художника Маурицио Каттелана. Это произведение под названием «Америка» в течение года выставлялось в одном из туалетов Музея Гуггенхайма. Кроме того, арт-объект было доступен посетителям для использования, передает «РИА Новости».

Сообщается, что первые лица США нередко одалживают полотна у музеев для украшения своих кабинетов в Белом доме. Так, Смитсоновский музей передал чете Кеннеди картину Эжена Делакруа «Курильщик», а Барак Обама выбрал абстрактное искусство Марка Ротко и Джаспера Джонса.

Портал iz.ru писал о том, что сотрудники амстердамского Музея Винсента Ван Гога обнаружили два рисунка знаменитого нидерландского художника, неизвестных миру ранее. Речь идет о рисунке «Холм на Монмартре с каменоломней» 1886 года, который ранее хранился в арт-фонде Van Vlissingen и считался произведением неизвестного автора.

Второй рисунок, атрибутированный Ван Гогу, хранился в фондах самого музея. В настоящее время картины выставлены в музее Уильяма Сингера в голландском городе Ларен.

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