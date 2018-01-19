Более 1,2 тыс. катков с натуральным льдом залили в Москве

Более 1,2 тыс. катков с естественным ледовым покрытием залили в Москве. Таким образом столичные власти выполнили план по заливке катков натуральным льдом на 99%, несмотря на аномально теплую и малоснежную зиму, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве залили 1269 катков с естественным льдом. Еще 10 катков планируется открыть на водных объектах — при толщине льда не менее 25 см и по согласованию со службами МЧС», — приводит заявление Бирюкова ТАСС.

Бирюков также отметил, что с наступлением снежной зимней погоды в столице было обустроено 382 лыжных трасс протяженностью 735 км и 589 ледяных горок.

Сезон катков открылся в Москве 1 ноября. Самый большой в мире каток, расположенный на ВДНХ, заработал 1 декабря 2017 года.

Как сообщал портал iz.ru, в 16 парках Москвы катки будут бесплатными для студентов в Татьянин день.