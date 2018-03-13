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Наина Ельцина назвала Табакова настоящим русским интеллигентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Супруга первого президента России Наина Ельцина выразила соболезнования Марине Зудиной — вдове выдающегося актера театра и кино, режиссера, народного артиста СССР Олега Табакова, скончавшегося накануне на 83-м году жизни. По словам Ельциной,Табаков был настоящим русским интеллигентом.

«Мы все потеряли дорогого нам человека, и нет таких слов, которые бы помогли Вам и всем его родным и близким сейчас справиться с болью. Чем больше было в жизни светлого и радостного, тем тяжелее потеря. Вы прожили жизнь рядом с удивительным человеком. Он был настоящим русским интеллигентом — сильным, добрым, глубоким», — приводит слова Ельциной ТАСС.

Супруга первого президента России подчеркнула, что за творческими успехами Табакова всегда стояла огромная интеллектуальная работа.

Народный артист СССР Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Прощание с народным артистом СССР пройдет 15 марта в здании МХТ имени Чехова в Москве.

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