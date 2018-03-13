Директор школы Станиславского в США рассказал о работе и дружбе с Табаковым

Вся длинная творческая жизнь Олега Табакова была непрерывным движением вперед, отметил директор Летней школы Станиславского в Бостоне Александр Попов.

«Так он брался за любую новую роль, так с азартом ездил на гастроли в большие и малые города, так старался не пропускать ни одного экзамена в Школе-студии МХАТ и в созданном им Театральном колледже. Вглядывался в новые поколения артистов, будто представлял, как будет играть с ними на сцене. В этом был весь Табаков. Он никогда не останавливался сам и всё время ставил перед собой и перед нами новые и новые задачи», — рассказал Попов в комментарии «РИА Новости».

Он добавил, что актерская школа в США была создана при непосредственном участии Табакова, там у него остались сотни учеников.

Народный артист СССР Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни.