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Названы новые сроки возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром

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Фото: ТАСС/Татьяна Белякова
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Авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено во второй половине апреля 2018 года.

Стороны подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту египетской столицы. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

Соглашение было заключено 7 марта компаниями «Шереметьево-безопасность», «Аэрофлот» и EgyptAir.

«Еще необходимо уладить ряд технических моментов. Возобновление авиасообщения предварительно намечено на первую-вторую декаду апреля», — приводит слова источника агентство ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, сотрудники авиакомпании EgyptAir ранее получили разрешения на работу в одном из аэропортов Москвы. В свою очередь, представители Шереметьево отправятся в Каир.

В «Аэрофлоте» эту информацию пока не комментируют.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета компании «Когалымавиа», которое следовало из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Воздушное судно потерпело крушение на Синайском полуострове. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В январе 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между РФ и Каиром.

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