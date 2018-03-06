Пассажир попытался ворваться в кабину пилотов самолета EgyptAir

Пассажир попытался ворваться в кабину пилотов самолета египетских авиалиний EgyptAir. Об этом сообщило издание Al-Masry al-Youm.

Лайнер выполнял рейс из Маската (Оман) в Каир.

Как сообщает газета, инцидент произошел на 26-й минуте полета.

«Находясь в возбужденном состоянии пассажир, напал на членов команды и пытался проникнуть в кабину пилотов», –– отмечает издание.

При этом экипаж воздушного судна смог справиться с дебоширом и утихомирить его. Другие подробности пока не приводятся.

После происшествия самолет вернулся в аэропорт Маската. Полиция начала проверку.

В конце января сообщалось, что снятая с рейса Москва–Дубай за курение пассажирка пыталась прорваться в кабину пилотов. По предварительным данным, девушка употребила наркотики.