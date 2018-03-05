Обнаженного авиадебошира задержали на борту самолета в Бангладеш

Служба безопасности Бангладеш задержала мужчину, устроившего дебош на борту самолета авиакомпании Malindo Air. Об этом сообщает газета Straits Times.

По данным издания, инцидент произошел на борту лайнера, прилетевшего в Дакку из Куала-Лумпура. Установлено, что в момент полета лайнера пассажир смотрел материалы порнографического характера и в обнаженном виде разгуливал по салону самолета. В связи с непристойным поведением члены экипажа вместе с пассажирами связали мужчину. По прибытии в пункт назначения нарушитель общественного порядка был задержан. Им оказался 20-летний студент из университета малайзийского города Сайберджая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Анкориджа на Аляске из-за обнаженного пассажира в туалете.