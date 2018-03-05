Прямой эфир

Обнаженного авиадебошира задержали на борту самолета в Бангладеш

0
Фото: Global Look Press/Qamruzzaman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Бангладеш задержала мужчину, устроившего дебош на борту самолета авиакомпании Malindo Air. Об этом сообщает газета Straits Times.

По данным издания, инцидент произошел на борту лайнера, прилетевшего в Дакку из Куала-Лумпура. Установлено, что  в момент полета лайнера пассажир смотрел материалы порнографического характера и в обнаженном виде разгуливал по салону самолета. В связи с непристойным поведением члены экипажа вместе с пассажирами связали мужчину. По прибытии в пункт назначения нарушитель общественного порядка был задержан. Им оказался 20-летний студент из университета малайзийского города Сайберджая.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолет авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Анкориджа на Аляске из-за обнаженного пассажира в туалете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетрезвый авиадебошир приставал к пассажирам на борту рейса Женева-Москва
Ударившего полицейского авиадебошира задержали в Шереметьево

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017