Самолет вернулся в аэропорт на Аляске из-за голого пассажира
Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт Анкоридж на Аляске из-за обнаженного пассажира в туалете.
Информацию об этом распространили силы охраны правопорядка этого американского штата.
«На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете», — цитирует сообщение представителя аэропорта «РИА Новости».
После возвращения самолета в аэропорт пассажир, оказавшийся к тому же обнаженным, был задержан ФБР.
2 февраля портал iz.ru рассказал, что нетрезвый житель Краснодарского края был задержан за нарушения общественного порядка в самолете после его приземления в Симферополе.