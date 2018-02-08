Самолет вернулся в аэропорт на Аляске из-за голого пассажира

Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт Анкоридж на Аляске из-за обнаженного пассажира в туалете.

Информацию об этом распространили силы охраны правопорядка этого американского штата.

«На воздушном судне был человек, забаррикадировавший себя или закрывший себя в туалете», — цитирует сообщение представителя аэропорта «РИА Новости».

После возвращения самолета в аэропорт пассажир, оказавшийся к тому же обнаженным, был задержан ФБР.

2 февраля портал iz.ru рассказал, что нетрезвый житель Краснодарского края был задержан за нарушения общественного порядка в самолете после его приземления в Симферополе.