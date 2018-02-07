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Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод

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Фото: ТАСС/Лысцева Марина
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Самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира на борту, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.

Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Гюмри (Армения). Причиной вынужденной посадки стал пассажир, который оскорблял экипаж, отказывался подчиняться требованиям командира.

«Самолет «Победы» при выполнении рейса Москва–Гюмри совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за деструктивного пассажира. Дебошир оскорблял экипаж, не подчинялся требованиям командира, вел себя неадекватно и вдобавок закурил», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее в Симферополе задержали нетрезвого пассажира из Краснодарского края, который устроил дебош на борту рейса Ростов-на-Дону — Симферополь.

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