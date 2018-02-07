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Самолет с пассажирами вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На борту пассажирского самолета Boеing, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Пхукет (Таиланд), сработал один из датчиков, свидетельствующих о возможной неисправности. Судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета, сообщили журналистам в экстренных службах.

«После выработки топлива самолет благополучно приземлился в аэропорту Внуково», — цитирует слова источника ТАСС.

Уточняется,что возгорания на борту не было, пострадавших также нет. Пассажиров пересадили на другой борт, который уже вылетел в Пхукет.

Ранее, 4 февраля, самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Внуково из-за сработавшей по ошибке сигнализации о пожаре.

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