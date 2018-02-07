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Летные испытания второго самолета МС-21 начнутся весной

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Фото: РИА Новости/Департамент PR Корпорации "Иркут"
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Летные испытания второго экземпляра самолета МС-21 начнутся в марте 2018 года, сообщил гендиректор «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов в кулуарах выставки Singapore Airshow 2018.

«Мы ожидаем, что в марте вторая машина присоединится к программе летных испытаний, летом будет еще одна», — цитирует его слова ТАСС.

Как уточняют журналисты, по данным на конец января, первый летный образец МС-21 совершил 38 полетов.

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 рассчитан на перевозку 169 пассажиров. Первое судно, как ожидается, будет поставлено в I квартале 2020 года.

Первый полет МС-21-300 выполнил в мае 2017 года, а 3 ноября лайнер совершил с аэродрома в Жуковском первый полет в рамках летных испытаний.

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