Южнокорейский самолет загорелся на авиасалоне в Сингапуре

Самолет южнокорейской пилотажной группы «Черные орлы» загорелся во время подготовки к показательным полетам на международном авиасалоне Singapore Airshоw 2018.

Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся, передает ТАСС.

По предварительной версии, причиной происшествия стала лопнувшая камера шасси. Пилот получил легкие травмы.

В конце января два человека стали жертвами крушения учебного легкoмоторного самолета марки Cessna в итальянской провинции Верона. Самолет упал в лес, а затем загорелся.