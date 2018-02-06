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Южнокорейский самолет загорелся на авиасалоне в Сингапуре

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Самолет южнокорейской пилотажной группы «Черные орлы» загорелся во время подготовки к показательным полетам на международном авиасалоне Singapore Airshоw 2018.

Сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся, передает ТАСС.

По предварительной версии, причиной происшествия стала лопнувшая камера шасси. Пилот получил легкие травмы.

В конце января два человека стали жертвами крушения учебного легкoмоторного самолета марки Cessna в итальянской провинции Верона. Самолет упал в лес, а затем загорелся.

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