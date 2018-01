СМИ сообщили о крушении самолета в Китае

Самолет потерпел крушение вблизи китайского города Суйян провинции Гуйчжоу. Об этом сообщают местные СМИ.

О том, к какому типу принадлежал самолет, неизвестно. По информации СМИ, разбившееся судно могло быть военным или пассажирским самолетом. Данных о жертвах или пострадавших нет.

BREAKING NEWS: Reports say an unknown type plane has crashed in Suiyang, Guizhou Province of China, casualties unknown. Looks like a passenger plane. pic.twitter.com/cSAYvt82Cr