Самолет Superjet-100 с пассажирами аварийно сел в Шереметьево
Самолет Superjet-100, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту лайнера находились 82 пассажира и шесть членов экипажа.
Сообщается, что самолет благополучно приземлился. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика закрылков во время полета, передает «РИА Новости».
Портал iz.ru писал о том, что самолет, следующий из Владивостока в Благовещенск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска.