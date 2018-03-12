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Эминем представил песню об обороте оружия в США

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Фото: Global Look Press/John Barrett
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Американский рэпер Маршалл Брюс Мээтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем, представил песню об обороте оружия в США. Презентация композиции состоялась на церемонии вручения наград iHeartRadio Music Awards 2018 года в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Поводом для презентации песни стала недавняя трагедия в городе Паркленде американского штата Флорида, где 19-летний американец расстрелял 17 человек в школе. С призывом обратить внимание политиков на запрет использования огнестрельного оружия в США также выступил студент-второкурсник Алекс Москоу.

«Мы устали слышать, как политики посылают нам свои мысли и молитвы и ничего не делают», — сказал юноша.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ужесточить проверки при покупке оружия. После этого он подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Американский лидер также призвал увеличить возрастной ценз на покупку штурмового оружия до 21 года, но пообещал, что у граждан страны останется право на владение оружием.

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