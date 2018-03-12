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Власти США представят программу по борьбе со стрельбой в школах

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Белый дом пообещал помочь в организации подготовки учителей к стрельбе из оружия для предотвращения случаев, подобных тому, который произошел 14 февраля в штате Флорида.

Сообщается, что Белый дом собирается выделить средства на «специальный курс подготовки к стрельбе из огнестрельного оружия для квалифицированных преподавателей». Обучение будет проводиться на добровольной основе. Отмечается, что президент США Дональд Трамп также учредит Федеральную комиссию по обеспечению безопасности в школах, которую возглавит министр образования Бетси Девос.

Предполагается, что комиссия, в частности, рассмотрит вопросы повышения до 21 года возрастного порога при продаже оружия, что ранее поддержал президент, пишет «Газета.ру».

Напомним, Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе в штате Флорида, предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек. Инцидент произошел 14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас».

Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Жертвами происшествия стали 17 человек, еще пятеро были тяжело ранены.

Кроме того, после трагедии учителям во Флориде разрешили открыто носить оружие в школе. Новый закон одобрил парламент штата. Теперь им предстоит пройти курсы обращения с оружием.

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