В ОБСЕ сообщили об усилении мониторинга в Закарпатье

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде и его окрестностях в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.

«В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в этом районе и соответственно обнародует результаты работы в своих отчетах», — говорится в сообщении.

В феврале министерство иностранных дел и торговли Венгрии призвало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье после нападения на штаб-квартиру партии «Общество венгерской культуры Закарпатья» в украинском Ужгороде. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после этого ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии, в состав которой входят 12 человек.

Комментируя инцидент в здании закарпатского союза венгров, вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что бутылку с зажигательной смесью якобы «держала кремлевская рука».