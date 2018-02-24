В ДНР рассказали о попытках украинских военных сбить беспилотник ОБСЕ

Украинские силовики пять раз за месяц пытались сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Согласно данным СММ ОБСЕ, обнародованным в ежедневном отчете от 21 февраля, украинские силовики снова открыли огонь в направлении БПЛА миссии на окраине Константиновки (под контролем Киева). Это уже пятый подобный случай с начала февраля», — рассказали в ДНР.

Представитель республики также отметил, что подобные действия украинских военных являются продуманной тактикой.

«На фоне стягивания тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения очевидно, что «ослепление» СММ ОБСЕ является продуманной тактикой украинской стороны», –– подчеркнули в ДНР.

Власти республики призвали страны-гаранты минских соглашений и «западных кураторов киевского правительства, пришедшего (к власти) в результате вооруженного государственного переворота, остановить милитаристские действия украинской стороны».

В начале февраля миссия ОБСЕ уже заявляла об атаке на свой беспилотник. Огонь велся из стрелкового оружия с территории, подконтрольной украинским военным.

22 февраля в Вооруженных силах Украины (ВСУ) объявили об изменении формата силовой операции в Донбассе в рамках реализации закона о реинтеграции региона. Документ вступил в силу с 24 февраля.