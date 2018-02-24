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В ДНР рассказали о попытках украинских военных сбить беспилотник ОБСЕ

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Фото: TASS/Матыцин Валерий
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Украинские силовики пять раз за месяц пытались сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Согласно данным СММ ОБСЕ, обнародованным в ежедневном отчете от 21 февраля, украинские силовики снова открыли огонь в направлении БПЛА миссии на окраине Константиновки (под контролем Киева). Это уже пятый подобный случай с начала февраля», — рассказали в ДНР.

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Представитель республики также отметил, что подобные действия украинских военных являются продуманной тактикой.

«На фоне стягивания тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения очевидно, что «ослепление» СММ ОБСЕ является продуманной тактикой украинской стороны», –– подчеркнули в ДНР.

Власти республики призвали страны-гаранты минских соглашений и «западных кураторов киевского правительства, пришедшего (к власти) в результате вооруженного государственного переворота, остановить милитаристские действия украинской стороны».

В начале февраля миссия ОБСЕ уже заявляла об атаке на свой беспилотник. Огонь велся из стрелкового оружия с территории, подконтрольной украинским военным.

22 февраля в Вооруженных силах Украины (ВСУ) объявили об изменении формата силовой операции в Донбассе в рамках реализации закона о реинтеграции региона. Документ вступил в силу с 24 февраля.

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