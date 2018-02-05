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ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника с территории украинских военных

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Фото: Global Look Press/Omar Marques/Sopa Images
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины заявила об обстреле своего беспилотника из района дислокации тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневном отчете организации.

По данным ОБСЕ, огонь был открыт из стрелкового оружия.

«3 февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины в Донецкой области, СММ в 300–500 м к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили с места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник», — цитирует «РИА Новости» сообщение ОБСЕ.

Отмечается, что беспилотник смог безопасно приземлиться.

4 февраля в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что украинские силовики 18 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Также об обстреле сообщили в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Власти Украины начали военную операцию против восточных регионов страны в апреле 2014 года после того, как некоторые украинские регионы не признали власть киевских политиков, пришедших к управлению страной после госпереворота.

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