В Австралии пожилой мужчина отбился от акулы голыми руками

В Австралии 69-летний мужчина смог отбиться от нападавшей на него акулы. Об этом сообщает 9news.com.au.

Инцидент произошел на Серф Кост Шир в штате Виктория. Роб Кроссланд купался в море, когда заметил тень 3,5-метровой акулы.

«Сначала я увидел плавник, кружащий около меня, а потом акула направилась прямо на меня», — рассказал он.

После этого Кроссланд нырнул под воду и бил акулу по носу каждый раз, когда она к нему приближалась.

«Она сделала шесть или семь кругов, каждый раз я ее бил, она отплывала и опять возвращалась», — пояснил он.

Когда акула отплыла в первый раз, Кроссланд поднял тревогу. По мнению потерпевшего, его спасли ярко-розовые плавательные шорты — так акула поняла, что перед ней не тюлень. Австралиец считает, что в такой ситуации нельзя уплывать от акул, чтобы не стать жертвой хищника.

В конце февраля на пляже в Сиднее акула атаковала 50-летнюю женщину, укусив ее за ногу.