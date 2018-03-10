Вечно грустная кошка Луху набирает популярность в интернете

Кошка Луху из Пекина с постоянно грустным выражением мордочки вызвала интерес пользователей всемирной Сети, пишет издание The Sun.

Такой вид кошке придают опущенные уголки глаз и нахмуренные брови. Хозяйка животного Мэгги Лю ежедневно публикует фотографии своего любимца в аккаунте Instagram, на который подписались уже 164 тыс. человек.

Кошка Луху может составить конкуренцию другому популярному в интернете животному — вечно сердитому коту по кличке Соус Тардар, известному как Grumpy Cat.

Ранее аналитики сайта Avito определили по статистике запросов пользователей, что самыми популярными породами кошек в России являются шотландские и британские кошки, а также порода мейн-кун.