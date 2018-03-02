Коты Снежок и Мостик отпраздновали День кошек в Керчи

Популярный символ строящегося Крымского моста кот Мостик, а также любимец учеников местных школ Снежок отпраздновали День кошек, который отмечается в России 1 марта.

«Как только откроется движение по Крымскому мосту, обязательно пригласим Мостика в гости к Керченским школьникам», — приводит НСН слова главы администрации Керчи Сергея Бороздина. Он также добавил, что Мостик уже давно стал одним из самых желанных гостей для всех местных детей. Кот Снежок живет в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике.

В России День кошек сложился стихийно. Впервые чествовать этих животных стали в 2004 году с подачи Московского музея кошки, а также редакции журнала и газеты «Кот и пес».

Ранее портал iz.ru сообщал о самых популярных породах кошек в России.