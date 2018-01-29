Хабаровчанин подал в суд на пермских заводчиков из-за кошки

Житель Хабаровска подал в суд на пермских заводчиков элитных кошек за то, что хвост у купленного питомца оказался короче, чем следует. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Пермского края.

Хабаровчанин приобрел кошку породы шотландская вислоухая еще в 2016 году, однако решил отказаться от питомца и потребовал от продавца расторжения договора купли-продажи, возвращения денежных средств в размере 40 тыс. рублей, возмещения убытков и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. При этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей», хозяин животного готов вернуть его заводчикам, только если они сами приедут за ним в Хабаровск.

Заводчик, в свою очередь, сообщил, что доставил здоровое животное с хорошей родословной по месту проживания покупателя, но идентифицировать кошку будет невозможно, поскольку хозяин не чипировал ее. Как отмечает ИА «Ура.ру» со ссылкой на слова юриста Георгия Ситникова, согласно Гражданскому кодексу, заводчик обязан принять животное и вернуть покупателю деньги. В случае невозможности идентификации животного предполагается проведение экспертизы. По словам руководителя Пермского клуба любителей кошек Татьяны Глумовой, первое письмо из Хабаровского края пришло еще в марте прошлого года. Она пояснила, что животное было продано не клубом, а его участником, являющимся заводчиком. Глумова отметила, что покупатель в качестве доказательства представил родословную котенка, квитанцию об оплате и «фальшивый договор с глупейшими ошибками и подделанной печатью».

В настоящее время судебные приставы Орджоникидзевского района Перми направили исполнительный документ по месту совершения исполнительных действий в Хабаровск.