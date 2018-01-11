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Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Потерявшийся котенок во Франции сумел самостоятельно вернуться к хозяйке на поезде. Об этом сообщает радиостанция France Blue.

Трехцветную кошечку по кличке Нуазетт, что в переводе с французского означает «фундук», 10 января заметил на железнодорожных путях контролер поезда Гийом Шуека. После неудачной попытки отогнать животное мужчина отнес его в ближайшую рощу подальше от вокзала. Однако котенок все равно последовал за ним и стал забираться в поезд. Тогда контролер решил взять его с собой и решить, как с ним поступить, уже после приезда в Ман.

Шуека отметил, что кошечка оказалась бесстрашной, всё путешествие вела себя спокойно, сидела на месте, смотрела по сторонам и ничего не боялась. По прибытии в пункт назначения, где котенка покормили, контролер опубликовал фотографии котенка и написал о нем на своей странице в Twitter.

￼«Этим утром на вокзале Вуавр зашёл вот такой пассажир. Этот котенок уже прошел стажировку у машиниста поезда и будет рад найти свою семью», — приводит его слова «Ридус».

Отыскать хозяйку Нуазетт помогли внимательные пользователи Сети, которые сопоставили сообщение о найдёныше в Twitter с объявлением о поиске котенка в Facebook. С хозяйкой созвонились, и она тут же приехала за своим питомцем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что котенок парализовал движение на одной из автотрасс Новой Зеландии. 

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