Акула напала на женщину в заливе на юге Сиднея

Акула атаковала 50-летнюю женщину, купавшуюся на расположенном на юге Сиднея пляже Конгвонг, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию SBS.

«Акула укусила женщину за ногу, в настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии», — сообщили в местной спасательной службе.

Пляж расположен в заливе Ботани, где нет высоких волн. Власти приняли решение закрыть океанские пляжи в связи с нападением акулы.

Ранее в Сети было опубликовано видео нападения мурены на дайвера в Южной Африке.