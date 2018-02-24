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Акула напала на женщину в заливе на юге Сиднея

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Фото: Global Look Press/Michael Weberberger/imagebroker.com
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Акула атаковала 50-летнюю женщину, купавшуюся на расположенном на юге Сиднея пляже Конгвонг, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию SBS.

«Акула укусила женщину за ногу, в настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии», — сообщили в местной спасательной службе.

Пляж расположен в заливе Ботани, где нет высоких волн. Власти приняли решение закрыть океанские пляжи в связи с нападением акулы.

Ранее в Сети было опубликовано видео нападения мурены на дайвера в Южной Африке.

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