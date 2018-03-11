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Хворостовский посмертно награжден премией BraVo за «Классический альбом года»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно награжден международной музыкальной премией BraVo в номинации «Классический альбом года» за последнюю запись баритона — оперу Верди «Риголетто».

Статуэтку из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелар получили родители певца — Александр Степанович и Людмила Петровна.

«Дмитрий был нашим любимым оперным певцом, любящим мужем и сыном. Он живет в наших сердцах. Дмитрий заслуживает всех наград в мире», — цитирует Кастелара ТАСС.

Премия 2018 года была посвящена Хворостовскому как «дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире», сообщает «РИА Новости».

Церемония вручения состоялась на исторической сцене Большого театра. Всего представлено 24 номинации — 12 в области популярной музыки и 12 в сфере классического искусства, а также специальные номинации оргкомитета премии. 

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, основным критерием вручения награды является зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов, что «позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой» артистов.

Певцом года стал Сергей Лазарев, певицей года — Светлана Лобода. Лучшей группой года назвали музыкальный коллектив «Ленинград». Род Стюарт стал лауреатом премии «За вклад в музыкальную культуру».

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Ему было 55 лет. 

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