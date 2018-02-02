На экскурсию в гримерку Хворостовского

Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман несколько лет назад завел в театре прекрасную традицию — в память любимых артистов, кумиров, друзей называть их именами артистические комнаты и парадные залы. Здесь уже есть гостиные Елены Образцовой, Бориса Покровского, гримерные Людмилы Гурченко, Ирины Архиповой, Артура Эйзена и других звезд. Теперь рядом с залом княгини Шаховской открыли артистическую комнату «Дмитрий Хворостовский».

На знаковое для театра событие приехали родители певца Александр Степанович и Людмила Петровна. Приветствуя их, Дмитрий Бертман пожелал, чтобы для них «Геликон» стал домом, как некогда стал для их сына.

— Дима открывал наш театр после реконструкции (городской усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых в Москве. — « Известия » ) в 2015 году, — вспоминал художественный руководитель « Геликон-оперы » . — Мы ждали многих звезд на торжество, договаривались с Риккардо Мути, Пласидо Доминго, но сроки сдачи театра всё время сдвигались, и мы не смогли вписаться в график артистов. И только Дима Хворостовский отложил все дела и был первым, кто приехал на открытие. Он пел здесь еще на стройке. Было холодно, а он ходил по театру в каске и проверял акустику.

Чтобы родители Дмитрия Хворостовского чувствовали себя в театре как дома, Дмитрий Бертман вручил им ключи от гримерной: «Один комплект будет у вас, как захотите, всегда сможете прийти».

Эта комната — не классическая гримерная, а некий арт-объект. На стенах — фотографии артиста в кругу друзей и родных и портреты Хворостовского в образе Демона. Одноименное сочинение Антона Рубинштейна — любимая опера певца, специально на него поставленная в «Геликон-опере». Три года назад он спел премьеру.

Среди гостей, пришедших в «Геликон», был народный артист СССР Владислав Пьявко. Благодаря его супруге, народной артистке СССР Ирине Архиповой, о молодом русском певце узнали во всем мире. А впервые Пьявко увиделся с ним в 1987 году на конкурсе в Баку.

— Мне позвонила Ирина Архипова: «Владюша, прилетай в Баку, здесь такой пацан талантливый появился», — вспоминает Владислав Пьявко. — Я прилетел на третий тур и после конкурса сказал Ирине, что этот парень будет выдающейся личностью в мировом оперном искусстве.

Вспомнил Владислав Пьявко и историю участия Хворостовского в его первом международном конкурсе.

— Тогда в Кардифф должен был ехать другой певец, но Ирина в Министерстве культуры сказала, что отправится туда только с Дмитрием Хворостовским, потому что была уверена — он там победит. И Дима одержал победу.

Как признался друг певца адвокат Павел Астахов, сейчас начинается вторая жизнь Хворостовского — в памяти людей, которая в сердцах со временем становится только сильнее.

— Мы подали прошение на имя президента, чтобы увековечить память Дмитрия Хворостовского, — рассказал Павел Астахов. — И уже принято решение, что в Кемерово его именем назовут музыкальное училище. А в Красноярске переименуют бульвар, площадь, театр и академию. В школе и на доме повесят памятные доски.

В театре такая доска теперь расположена на гримерной №222, что рядом с залом Шаховской. В «Геликоне» гримерные не закреплены за конкретными артистами, труппа «мигрирует» в зависимости от спектакля. Так что шанс гримироваться в комнате «Дмитрий Хворостовский» есть у каждого артиста. А зрители смогут побывать в ней во время экскурсионного тура по театру.