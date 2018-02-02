Прямой эфир

На экскурсию в гримерку Хворостовского

В театре «Геликон-опера» открыли артистическую комнату в память певца
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман несколько лет назад завел в театре прекрасную традицию — в память любимых артистов, кумиров, друзей называть их именами артистические комнаты и парадные залы. Здесь уже есть гостиные Елены Образцовой, Бориса Покровского, гримерные Людмилы Гурченко, Ирины Архиповой, Артура Эйзена и других звезд. Теперь рядом с залом княгини Шаховской открыли артистическую комнату «Дмитрий Хворостовский».

В Москве и Красноярске простились с Дмитрием Хворостовским
На церемонию в филармонии пришли ведущие деятели культуры и простые поклонники певца

На знаковое для театра событие приехали родители певца Александр Степанович и Людмила Петровна. Приветствуя их, Дмитрий Бертман пожелал, чтобы для них «Геликон» стал домом, как некогда стал для их сына.

— Дима открывал наш театр после реконструкции (городской усадьбы Шаховских-Глебовых-Стрешневых в Москве.  «Известия») в 2015 году,  вспоминал художественный руководитель «Геликон-оперы».  Мы ждали многих звезд на торжество, договаривались с Риккардо Мути, Пласидо Доминго, но сроки сдачи театра всё время сдвигались, и мы не смогли вписаться в график артистов. И только Дима Хворостовский отложил все дела и был первым, кто приехал на открытие. Он пел здесь еще на стройке. Было холодно, а он ходил по театру в каске и проверял акустику.

Чтобы родители Дмитрия Хворостовского чувствовали себя в театре как дома, Дмитрий Бертман вручил им ключи от гримерной: «Один комплект будет у вас, как захотите, всегда сможете прийти».

Эта комната — не классическая гримерная, а некий арт-объект. На стенах — фотографии артиста в кругу друзей и родных и портреты Хворостовского в образе Демона. Одноименное сочинение Антона Рубинштейна — любимая опера певца, специально на него поставленная в «Геликон-опере». Три года назад он спел премьеру.

Среди гостей, пришедших в «Геликон», был народный артист СССР Владислав Пьявко. Благодаря его супруге, народной артистке СССР Ирине Архиповой, о молодом русском певце узнали во всем мире. А впервые Пьявко увиделся с ним в 1987 году на конкурсе в Баку.

— Мне позвонила Ирина Архипова: «Владюша, прилетай в Баку, здесь такой пацан талантливый появился», — вспоминает Владислав Пьявко. — Я прилетел на третий тур и после конкурса сказал Ирине, что этот парень будет выдающейся личностью в мировом оперном искусстве.

«Он был музыкальной вселенной»
Коллеги Дмитрия Хворостовского — о его значении для мировой оперной сцены

Вспомнил Владислав Пьявко и историю участия Хворостовского в его первом международном конкурсе.

— Тогда в Кардифф должен был ехать другой певец, но Ирина в Министерстве культуры сказала, что отправится туда только с Дмитрием Хворостовским, потому что была уверена — он там победит. И Дима одержал победу.

Как признался друг певца адвокат Павел Астахов, сейчас начинается вторая жизнь Хворостовского  в памяти людей, которая в сердцах со временем становится только сильнее.

 Мы подали прошение на имя президента, чтобы увековечить память Дмитрия Хворостовского,  рассказал Павел Астахов.  И уже принято решение, что в Кемерово его именем назовут музыкальное училище. А в Красноярске переименуют бульвар, площадь, театр и академию. В школе и на доме повесят памятные доски.

В театре такая доска теперь расположена на гримерной №222, что рядом с залом Шаховской. В «Геликоне» гримерные не закреплены за конкретными артистами, труппа «мигрирует» в зависимости от спектакля. Так что шанс гримироваться в комнате «Дмитрий Хворостовский» есть у каждого артиста. А зрители смогут побывать в ней во время экскурсионного тура по театру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть праха Хворостовского захоронят в новом мемориале в Красноярске
Король, убийца и плейбой: кого потерял мир в 2017 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017