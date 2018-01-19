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Часть праха Хворостовского захоронят в новом мемориале в Красноярске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Капсулу с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят в специальном мемориале в Красноярске. Памятное сооружение разместят на территории городского института искусств.

«С учетом пожеланий родных и близких нам предложено было рассмотреть создание мемориального объекта на территории института искусств. Члены рабочей группы поддержали эту инициативу», — заявил исполняющий обязанности первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Напомним, капсулу с частью праха Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск 29 ноября прошлого года. После этого местные СМИ недоумевали, почему она не была выставлена в общественном месте еще до захоронения, и предположили, что прах пропал. 

Краевые власти опровергли пропажу и пояснили, что доступ к урне закрыт по просьбе родственников умершего певца, которые ждали официального решения об увековечении его памяти в городе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что первую капсулу с прахом певца захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.

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