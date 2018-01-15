Звезды оперы споют в честь Хворостовского в Красноярске

Звезды отечественной и зарубежной оперы соберутся для участия в IX Международном фестивале «Парад звезд в Оперном». Он пройдет с 3 февраля по 28 марта в Красноярском театре оперы и балета. Событие будет посвящено русской опере и памяти одного из выдающихся баритонов современности Дмитрия Хворостовского.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, на сцену в течение двух месяцев будут выходить известнейшие певцы и дирижеры из ведущих театров Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, Австрии, Словакии, Сербии, Латвии, Литвы и России. В это время в Красноярске можно будет послушать солистов Большого театра, театра «Геликон-опера», Новосибирского и Бурятского театров. За дирижерский пульт станут Петер Феранец, Илмар Лапиньш, Дмитрий Юровский, Андрей Шлячков, Дмитрий Волосников.

Во время фестиваля пройдут несколько премьер. Начнется он с премьеры оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», постановкой которой занимается главный режиссер красноярского театра Неэме Кунингас. А чуть позже состоится премьера оперы Антона Аренского «Рафаэль». Она состоится в рамках программы «Забытые имена» фонда Любови Казарновской. Завершит фестиваль гала-концерт с участием солистов Красноярского театра оперы и балета и гостей фестиваля.

Напомним, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в результате длительной болезни. Церемония захоронения урны с его прахом на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась 28 ноября. Другую урну должны захоронить в Красноярске. Когда именно состоится церемония, станет известно 18 января. По предварительной информации, урну захоронят под памятником Дмитрию Хворостовскому.