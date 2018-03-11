В Кремле объявили победителей премии BraVo

В Кремле звездам эстрады вручили новую международную профессиональную награду. В субботу премии BraVo удостоились лучшие представители поп-музыки, лучшие артисты из разных стран и континентов.

Певцом года стал Сергей Лазарев, певицей года — Светлана Лобода. Лучшей группой года назвали музыкальный коллектив «Ленинград». Род Стюарт стал лауреатом премии «За вклад в музыкальную культуру».

В воскресенье в Большом театре объявят лучших в области классической музыки.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.