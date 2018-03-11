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Ле Пен предложила переименовать «Национальный фронт» в «Национальный союз»

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен предложила сменить название этой партии на «Национальный союз». Об этом она заявила на съезде организации в воскресенье, 11 марта.

«Предлагаю переименовать партию в «Национальный союз», — цитирует ТАСС выступление Ле Пен.

Ле Пен добавила, что хочет преобразовать «Национальный фронт» в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции, а прежнее название отпугивало избирателей.

При этом Ле Пен не собирается отказываться ни от крайне правой идеологии партии, ни от символа — горящего факела.

Кроме того, она считает, что все члены партии должны высказаться по этому вопросу.

На съезде отец Марин 89-летний Жан-Мари Ле Пен был лишен статуса почетного председателя «Нацфронта».

9 февраля основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен окончательно исключен из ее рядов по решению суда.

В мае 2016 года на чрезвычайном заседании исполнительного бюро «Нацфронта» было принято решение временно приостановить членство Жан-Мари Ле Пена в партии. Поводом для конфликта стали высказывания политика во французской прессе.

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