Марин Ле Пен придумала, как выиграть следующие выборы президента Франции

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила о смене названия движения. По словам политика, это поможет набрать больше голосов на выборах президента Франции в 2022 году.

При этом она не уточнила, какое именно название будет выбрано для партии, но подчеркнула, что от своих взглядов блок не откажется.

«Мы не отказываемся ни от чего — мы открываем новую главу в нашей истории», — сказала Ле Пен в эфире программы Le Grand Rendez-vous на канале Europe 1.

Также Ле Пен добавила, что хочет преобразовать «Национальный фронт» в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.