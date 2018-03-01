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Марин Ле Пен предъявлены обвинения за публикацию материалов с ИГ

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Лидеру французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен были предъявлены обвинения за публикацию в Twitter фотографий жертв запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

Обвинения в распространении сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму, предъявил судья городского суда Нантера под Парижем. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, может составить до трех лет тюрьмы с выплатой штрафа в размере до 75 тыс.

Марин Ле Пен заявила изданию «Фигаро», что теперь у нее есть медаль за борьбу с ИГ, и уточнила, что борьба с терроризмом ее действительно беспокоит. Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года.

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