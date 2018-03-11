Сторонники Саакашвили пикетировали дом главы МВД Украины
Сторонники лидера украинской партии «Движение новых сил» и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в Киеве пикет у дома главы МВД Украины Арсена. Об этом сообщает «РИА Новости».
Причиной протеста стал разгон палаточного городка у здания Верховной рады 3 марта.
«Мы здесь, чтобы выразить Авакову неуважение за разгон демонстрантов у Верховной рады. Требуем отставки непрофессионального правительства», –– заявили активисты.
К дому Авакова на Вышгородскую улицу прибыли порядка 10 автомобилей с представителями «Движения новых сил». Люди развернули плакаты «Смертную казнь –– мафии Порошенко» и требовании отставки правительства.
Кроме того, активисты перебросили за ограду дома несколько рюкзаков, как напоминание о деле «рюкзаков Авакова», связанным со скандалом по закупкам рюкзаков для нацгвардии Украины.
3 марта полиция разогнала палаточный городок протестующих у стен рады. Были задержаны сотни сторонников Саакашвили. Пострадали несколько активистов и правоохранителей.
Происшествие вызвало волну возмущения из-за «нарушения прав митингующих и методов полиции».
В пятницу сообщалось, что около 200 сторонников лидера «Движения новых сил», вышли на митинг в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева. Демонстранты потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко.
Михаила Саакашвили депортировали в Польшу 12 февраля.